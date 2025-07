West Nile l' aumento dei casi e il ruolo degli animali sentinella | cosa sappiamo

Crescono ancora i casi di infezione da virus West Nile. Il picco √® nel Lazio, dove 12 nuovi casi di positivit√† sono stati confermati oggi dalle analisi effettuate nel Laboratorio di Virologia dello Spallanzani. Con questi ultimi accertamenti, ha fatto sapere la Regione Lazio, salgono a 21 le conferme diagnostiche di positivit√† di infezione da West Nile Virus nel 2025, tutti registrati in provincia di Latina, inclusa la paziente deceduta la scorsa settimana all'ospedale di Fondi. Degli altri 20 casi, 10 pazienti risultano attualmente ricoverati in reparti ordinari per altre patologie, 2 sono stati dimessi, 6 sono in cura presso il proprio domicilio e 2 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - West Nile, l'aumento dei casi e il ruolo degli "animali sentinella": cosa sappiamo

