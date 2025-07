West Nile in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare

Tempo di lettura: 2 minuti A caccia di zanzare portatrici del virus West Nile nella provincia di Caserta dove la Asl, nei comuni che hanno registrato casi dell’infezione, ha incrementato l’installazione di trappole per verificare la presenza e l’eventuale incremento della Culex, l’insetto considerato principale vettore per la trasmissione del virus all’uomo. “Le operazioni di cattura delle zanzare – spiega all’ANSA il dottor Stefano Reccia, responsabile del controllo dell’igiene urbana dell’Asl di Caserta mentre è impegnato nella rimozione di una delle speciali trappole – è da tempo diventata una prassi per il nostro ufficio ma gli eventi degli ultimi giorni e l’aumento dei contagi da West Nile, tutti concentrati in comuni confinanti della provincia di Caserta, ci hanno indotto a incrementare i controlli per creare una mappatura delle aree in cui la zanzara è presente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - West Nile, in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare

In questa notizia si parla di: zanzare - west - nile - provincia

