West Nile conclusa a Cisterna la disinfestazione larvicida Il 7 agosto nuovo doppio intervento

Si è concluso nella giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, l’intervento di disinfestazione larvicida massiva disposto a Cisterna dal sindaco Valentino Mantini sulle caditoie e i tombini, in ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento di prevenzione Igiene SanitĂ Pubblica della Asl di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Cisterna, scatta la disinfestazione larvicida contro il West Nile Intervento massivo domani, 23 luglio, su tombini e caditoie in tutta la città . Il sindaco Mantini: «Serve la collaborazione di tutti per prevenire la diffusione del virus».

Dopo l'intervento effettuato sabato 19 luglio presso il punto di possibile esposizione del caso di infezione da virus West Nile, come richiesto dal Dipartimento Prevenzione Igiene Sanità Pubblica della ASL Latina, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha dis

