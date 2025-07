West Nile a Terracina | c’è un caso di infezione animale

Terracina, 24 luglio 2025- Il Dipartimento Prevenzione della ASL di Latina ha appena comunicato che è stato riscontrato un caso animale autoctono di infezione da Virus West Nile nel Comune di Terracina. È stato già effettuato un sopralluogo da parte del personale della ASL con la collaborazione del Servizio Veterinario nella zona di probabile esposizione del caso animale, che non ha permesso di identificare focolai larvali di zanzara C. pipiens, vettore del Virus. Come richiesto dall’Azienda Sanitaria, e come previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, è stato disposto immediatamente un intervento straordinario nei possibili luoghi di esposizione del caso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it