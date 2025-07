West Nile 32 casi nel 2025 e due morti

Dall’inizio dell’anno al 23 luglio sono 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell’uomo in Italia. Di questi, 21 casi sono stati segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina. I numeri, comunica l’Istituto superiore di sanità , sono contenuti nel bollettino settimanale del sistema di sorveglianza. Dei 32 casi 23 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 2 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 15 Lazio, Campania 3), un caso asintomatico identificato in donatore di sangue (uno in Veneto) e 6 casi di febbre (2 Veneto, 4 Lazio). Tra i casi confermati sono stati notificati 2 decessi (uno in Piemonte, uno nel Lazio). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - West Nile, 32 casi nel 2025 e due morti

In questa notizia si parla di: casi - west - nile - morti

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Nel Lazio primi 2 casi autoctoni di West Nile, oggi cabina di regia in Regione - (Adnkronos) – Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, già accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.

West NIle, casi (e morti) in crescita in Europa per il virus endemico in Africa: l'ondata del 2018 con 170 vittime Vai su Facebook

#WestNile virus in #Italia, la circolare: il numero di morti, infezioni e regioni colpite Vai su X

West Nile, l’allarme corre sulle ali: 455 casi in Italia; West Nile, 8 casi, di cui 4 ricoveri, in Campania. De Luca: Situazione sotto controllo; Zanzara West Nile, dopo il Lazio tocca alla Campania: 8 casi, 4 pazienti sono in terapia intensiva.

West Nile, come distinguere i sintomi dalla febbre normale? Chi rischia una malattia grave? Tutte le risposte - La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 ... Scrive ilmattino.it

Allarme West Nile in Italia: il virus ora fa paura, già due morti e 21 casi accertati. Scatta la sorveglianza nazionale "One Health" - Il virus West Nile è tornato e ha già fatto la sua prima vittima nel Lazio. Lo riporta msn.com