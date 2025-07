Wesley pronto per la Roma Filipe Luis | Se andrà via posso solo ringraziarlo

Un mese all’esordio della Roma di Gasperini in campionato, in un’ Olimpico che sarĂ pronto a riempirsi subito per il big match casalingo contro il Bologna, e la speranza è di arrivarci con una rosa piĂą completa di quella attuale. Si lavora tanto alle uscite, con Cristante a sorpresa accostato alla Juventus, quanto alle entrate, dove sono due i giocatori ad un passo dal vestire il giallorosso: Ghilardi da un lato, che andrĂ a rinforzare il terzetto di difesa, e quel Wesley inseguito per settimane e finalmente con le valige pronte per saltare su un aereo con direzione capitale. Dall’accordo alle parole del tecnico del Flamengo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley pronto per la Roma, Filipe Luis: “Se andrĂ via posso solo ringraziarlo”

In questa notizia si parla di: pronto - roma - wesley - filipe

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Sinner a Roma è pronto a ripartire da numero uno - Cento giorni. Il tennis è un treno in corsa. A lui è stato chiesto di scendere. Tre mesi che hanno incoronato campioni sempre diversi, mentre lui, incolpevole, arrabbiato e infine rassegnato è stat.

Internazionali Roma 2025, Sinner pronto al rientro: “Felice di essere qui” - Agli Internazionali di Roma 2025 è ormai tutto pronto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. 104 giorni dopo l’ultima volta, il numero 1 al mondo affronterà sul Centrale del Foro Italico alle ore 19 ( qui dove guardare in tv ) l’argentino Mariano Navone (n.

El Aynaoui è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma Il centrocampista vestirà la maglia numero 8 Vai su Facebook

Roma, Wesley spinge per la cessione: il Flamengo pronto a dire sì in 24 ore; Roma, tutto fatto per Wesley: cifre, dettagli e retroscena del colpo in arrivo; Il Flamengo trova il sostituto, Wesley è pronto a partire.

Roma, si sblocca Wesley che gioca e segna: Emerson Royal verso il Flamengo. - Emerson Royal é infatti pronto ad accettare il trasferimento al club brasiliano che nelle ultime ... msn.com scrive

Filipe Luis su Wesley: "Ha superato le critiche e ora può scegliere il suo futuro" - L'allenatore del Flamengo ha parlato dell'esterno, prossimo al trasferimento alla Roma: " Se il suo trasferimento si concretizzerà, non potrò far altro che ringraziarlo" ... Lo riporta ilromanista.eu