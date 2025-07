Wesley e i terzini brasiliani in Italia | istruzioni per l' uso

Un rapporto mai facile, tra piedi educati e scarsa attitudine difensiva. Tra Cafu e Roberto Carlos, gli esempi di chi ce l'ha fatta e di chi non è stato capito fino in fondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wesley e i terzini brasiliani in Italia: istruzioni per l'uso

Wesley ancora in stand-by, ma il Flamengo accelera per il sostituto ? Il terzino è stato convocato comunque per la prossima gara

Flamengo wants €25M plus bonuses for Wesley. Roma are interest in the young Brazilian. Zenit have made an offer to Flamengo, but Wesley rejected the offer because he wants to join Roma.

