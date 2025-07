Vueling 15enni ebrei espulsi da un volo | la compagnia rischia denuncia per discriminazione

Vueling Airlines ha spiegato che la decisione presa nei riguardi dei minori non farebbe in alcun modo riferimento "all'espressione religiosa dei passeggeri coinvolti, che rispettiamo pienamente". L'espulsione sarebbe stata invece dettata da un atteggiamento tenuto dai minori che non avrebbe permesso il corretto svolgimento delle operazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

