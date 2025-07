Voto a rischio al Senato per le troppe assenze la maggioranza vacilla | Ciriani molto arrabbiato richiama Malan

Alla fine la proroga delle deleghe sullo spettacolo è stata approvata in Senato ma per soli 9 voti e sul filo del numero legale. A due giorni dalla richiamo di Ignazio La Russa ai presidenti di commissione di centrodestra di Palazzo Madama per “evitare i week end lunghi”, la maggioranza rischia di andare sotto per le troppe assenze dei senatori: erano solo in 104, la metà del totale. Una circostanza che ha innervosito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, protagonista di un acceso confronto con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, subito dopo la votazione. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari il ministro si è avvicinato a Malan per chiedergli probabilmente conto dei pochi voti favorevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Voto a rischio al Senato per le troppe assenze, la maggioranza vacilla: Ciriani (“molto arrabbiato”) richiama Malan

In questa notizia si parla di: senato - maggioranza - voto - rischio

