Von der Leyen si scusi Putin non c’entra con la sua sfiducia L’eurodeputato dell’Ecr Piperea minaccia querela

“Scuse subito o querela”. Non fa sconti a Ursula von der Leyen l’eurodeputato romeno dei conservatori di Ecr, Gheorghe Piperea, accusato di essere stato “ispirato” da Vladimir Putin nella sua mozione di sfiducia alla presidente della Commissione Ue. Piperea ha chiesto che la von der Leyen presenti “prove concrete” del presunto coinvolgimento russo o si scusi pubblicamente “entro sette giorni”. In caso contrario, minaccia di intraprendere “azioni legali per danni presso la Corte di giustizia Ue, coinvolgendo anche i portavoce della Commissione”. In una dura lettera aperta indirizzata a von der Leyen, l’eurodeputato conservatore accusa la presidente della Commissione europea di diffondere “informazioni false” e definisce “infondate” sia le sue dichiarazioni che quelle del portavoce dell’esecutivo Ue Thomas Regnier, basate – sostiene – su studi “non indipendenti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

