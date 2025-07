Volo Easyjet cancellato per centinaia di passeggeri in partenza da Napoli

Disavventura all'aeroporto di Capodichino per i passeggeri diretti da Napoli a Nizza con il volo Eju1690 di Easyjet con partenza prevista alle ore 21.25 di mercoledì 23 luglio. Il volo è stato infatti improvvisamente cancellato, senza alcun preavviso o spiegazione, mentre gli utenti erano in fila. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: volo - easyjet - cancellato - passeggeri

EasyJet celebra un doppio compleanno a Napoli: 25 anni dal primo volo e 10 anni di base - EasyJet celebra nel 2025 due traguardi significativi nello scalo partenopeo: 25 anni dal primo volo operato tra Napoli e Londra Stansted il 19 aprile 2000 e 10 anni dall'apertura della sua base operativa presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, inaugurata nel 2015 con 3 aeroplani.

Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo - Attimi di apprensione questa mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa per i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo easyJet U23775.

Fumo in cabina, paura a bordo di un volo easyJet: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa, cosa è successo - Il velivolo è stato costretto a invertire la rotta pochi minuti dopo il decollo: mistero sulle cause

Dodici ore di ritardo su volo EasyJet partito dall'aeroporto di Brindisi con direzione Malpensa Una vera e propria odissea per i passeggeri Vai su Facebook

Volo Easyjet cancellato per centinaia di passeggeri in partenza da Napoli; Sciopero aerei 10 luglio 2025: quanto dura, quali sono i voli cancellati e le fasce di garanzia; Sciopero EasyJet del 24 marzo, come verificare i voli cancellati e cosa fare.

Volo Easyjet cancellato per centinaia di passeggeri in partenza da Napoli - Disavventura all'aeroporto di Capodichino per i passeggeri diretti da Napoli a Nizza con il volo Eju1690 di Easyjet con partenza prevista alle ore 21. Lo riporta napolitoday.it

Volo EasyJet cancellato, un uomo «con la diarrea» ha bloccato ... - Volo EasyJet cancellato, un uomo «con la diarrea» ha bloccato centinaia di passeggeri: ecco cosa è successo Bloccati a Tenerife. Secondo ilmessaggero.it