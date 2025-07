Voli grandi novità in arrivo | stop al limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano

Grandi e importanti novità in arrivo per tutti coloro che viaggiano in aereo: potrebbe essere tolto il limite dei 100 ml per i liquidi nei bagagli a mano. I passeggeri potrebbero essere liberi di portare in cabina acqua, olio, profumi e altri prodotti liquidi senza alcun limite. Tutto questo grazie all’impiego di nuovi scanner di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Sono in arrivo nuovi macchinari che renderanno più veloci i controlli di sicurezza in aeroporto e permetteranno ai passeggeri di portare nel bagaglio a mano bottiglie e flaconi senza limiti di quantità o dimensioni. Vai su X

Il Messaggero. Ehrling · SAX. Nuove tecnologie in arrivo nei principali scali italiani: a breve i passeggeri in partenza da aeroporti come Malpensa, Linate, Fiumicino, Bergamo, Bologna, Torino e Catania potranno tornare a viaggiare con profumi, creme, bottigli Vai su Facebook

