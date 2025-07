Voleva fare il poliziotto ma è diventato un serial killer | la storia di Bryan Kohberger condannato all’ergastolo per aver ucciso quattro studenti accoltellandoli nel sonno

Voleva diventare un investigatore, studiare la mente dei criminali per fermarli. Invece è diventato lui stesso un assassino. Bryan Kohberger, ex dottorando in criminologia alla Washington State University e aspirante poliziotto, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per aver ucciso nel sonno, a coltellate, quattro studenti universitari in una casa fuori dal campus di Moscow, in Idaho. Il massacro, avvenuto nella notte del 13 novembre 2022, ha sconvolto la comunità accademica e l’intero Paese, anche per l’assenza di un movente apparente e il profilo inquietante dell’autore: uno studioso del crimine che, nel segreto della notte, ha replicato ciò che avrebbe dovuto analizzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Voleva fare il poliziotto ma è diventato un serial killer: la storia di Bryan Kohberger, condannato all’ergastolo per aver ucciso quattro studenti accoltellandoli nel sonno

