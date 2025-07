Voglio restare qui abbraggerò Lautaro

La soap opera sul futuro di Hakan Çalhanoglu Ha raggiunto la sua fine. Dopo aver confermato la sua continuità con il Tra, Il centrocampista turco ha rotto il silenzio e ha parlato della sua situazione con il club al suo ritorno all'allenamento. "Le mie vacanze non sono state facili per molte ragioni, ma eravamo sempre in contatto con l'Inter, che ha inviato questi quattro giocatori feriti (Çalhanoglu, Bisseck, Zielinski e Pavard). Mi sono anche allenato durante la mia vacanza e sono in piena forma.

Pellegrino sicuro: "In estate voglio restare e prendermi il Milan, i tifosi abbiano fiducia in me". Poi svela il consiglio di Kjaer - Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all`Huracan, in Argentina, ha rilasciato un`intervista a gianlucadimarzio.

Il Salerno-pensiero su passato e futuro: "Stagione negativa, io voglio restare" - L’incredibile salvezza centrata tra mille difficoltà, le prossime mosse e il futuro della società: il presidente Carmelo Salerno ha parlato a ruota libera a fine campionato.

Pisa, Caracciolo: «Voglio restare qui anche a fine carriera, la Serie A farà bene a tutti. Il momento decisivo per la promozione è stato questo» - Le parole di Antonio Caracciolo, difensore e capitano del Pisa, sulla promozione del club toscano in Serie A.