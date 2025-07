Vlahovic Milan i rossoneri sono stati chiari | il Diavolo non andrà oltre questa cifra per il cartellino del serbo Juve avvisata

. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Dušan Vlahovi?  continua ad essere uno dei temi caldi del calciomercato bianconero. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan  ha messo gli occhi sul centravanti serbo della Juve  e ha preparato un’offerta. Tuttavia, la proposta rossonera potrebbe non essere sufficiente per soddisfare le richieste della societĂ bianconera. Il Milan  vuole presentare una proposta da 15 milioni di euro per il cartellino di Vlahovi?, una cifra che non raggiunge le aspettative della Juve, che ne chiede circa il doppio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, i rossoneri sono stati chiari: il Diavolo non andrĂ oltre questa cifra per il cartellino del serbo, Juve avvisata

