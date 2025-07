Vive con 30 cani chiusi nelle gabbie sporchi e malati | denunciata Che cos’è la sindrome da ‘animal hoarding’

Almenno San Salvatore. Trenta cani sono stati sequestrati dall’Ats e dal Corpo Forestale dei carabinieri dopo alcune segnalazioni arrivate da marzo 2025 allo Sportello Lav di Bergamo contro i maltrattamenti sugli animali. È subito partita una complessa attivitĂ di indagine relativa alla detenzione dei cani all’interno di un’abitazione privata su tre piani con un piccolo giardino, in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. Molti degli animali erano rinchiusi per la maggior parte del tempo in gabbie o kennel, con evidenti segni di malessere fisico e psicologico. Le condizioni economiche precarie della detentrice hanno aggravato ulteriormente la situazione, impedendo le cure veterinarie necessarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Š Bergamonews.it - Vive con 30 cani chiusi nelle gabbie, sporchi e malati: denunciata. Che cos’è la sindrome da ‘animal hoarding’

