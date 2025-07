Vittoria per Trump la Columbia pagherà 200 milioni di dollari

La Columbia University pagherĂ una multa di 200 milioni di dollari per chiudere la causa dell'amministrazione di Donald Trump, che l'ha accusata di antisemitismo, nell'ambito di un accordo piĂą ampio per ripristinare i finanziamenti federali. Lo annuncia lo stesso college, secondo quanto riportato dal New York Times. In cambio della restituzione di centinaia di milioni di dollari in finanziamenti, dei 400 milioni bloccati da Trump dopo le proteste pro-Gaza nel campus la scorsa primavera, la Columbia ha annunciato che "si impegnerĂ inoltre a rispettare le leggi che vietano la considerazione della razza nelle ammissioni e nelle assunzioni e a ridurre l'antisemitismo e i disordini nel campus". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vittoria per Trump, la Columbia pagherĂ 200 milioni di dollari

