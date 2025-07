Vittoria per Stella | resta con la madre e non andrà più in una casa famiglia

Fondamentali le proteste dei condomini e le condizioni di salute della bambina. Il tribunale blocca il provvedimento.

All’alba di venerdì mattina, tra le palazzine silenziose del quartiere romano di Monteverde, è tornata la tensione. Per la seconda volta in tre mesi il cortile di un condominio si è trasformato in presidio spontaneo per impedire il prelevamento forzoso di Stella, un Vai su Facebook

Vittoria per Stella: resta con la madre e non andrà più in una casa famiglia; Roma, Stella resta a casa: esultano i condomini di Monteverde.

Bimba Monteverde resta con la madre, non andrà in casa famiglia - Resta a casa con la mamma e non dovrà andare in casa famiglia la bambina di Monteverde, la piccola di 5 anni affetta da una patologia rara per la quale si era mobilitato l'intero condomino del quartie ... msn.com scrive

Resta a casa con la mamma la bimba difesa dal condominio - Il tribunale di Roma ha sospeso l’allontanamento di Stella, 5 anni, contesa dai genitori. Come scrive repubblica.it