Visite mediche Joao Mario | il portoghese è arrivato al J Medical per sottoporsi ai test di rito con i bianconeri

Visite mediche Joao Mario: il portoghese, preso dal Porto nelle scorse ore, è arrivato al J Medical per sottoporsi ai test di rito con i bianconeri. (Marco Baridon inviato al J Medical) – È il giorno di João Mario in casa Juventus. L’esterno destro portoghese, classe 2000, è arrivato a Torino ed è stato accolto questa mattina al J Medical, dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero per le prossime stagioni. Si tratta di un nuovo rinforzo per Igor Tudor, che avrà a disposizione un giocatore giovane ma già con una discreta esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Visite mediche Joao Mario: il portoghese è arrivato al J Medical per sottoporsi ai test di rito con i bianconeri – VIDEO

