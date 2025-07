Dall'inizio dell'anno al 23 luglio sono 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo in Italia. Ventuno dei 32 casi sono stati segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina, dove si conta anche un decesso. I numeri sono contenuti nel bollettino settimanale del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato oggi. Da un punto di vista numerico, afferma l'Iss, "l'andamento epidemiologico al momento è in linea con quello degli anni precedenti, mentre la distribuzione spaziale appare invece abbastanza differente". Dei 32 casi 23 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 2 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 15 Lazio, Campania 3), 1 caso asintomatico identificato in donatore di sangue (1 Veneto) e 6 casi di febbre (2 in Veneto e 4 nel Lazio). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Virus West Nile, 32 casi in Italia nel 2025: 21 contagi a Latina