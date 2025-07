Virus West Nile 12 nuovi casi nel Lazio Tutti i comuni coinvolti

Salgono ancora i casi di West Nile nel Lazio. Sono 12 oggi i pazienti in più ricoverati. Dati confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio del centro di malattie infettive dello Spallanzani di Roma. Con questi ultimi accertamenti salgono a 21 le conferme diagnostiche di positività di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: west - nile - casi - lazio

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

VIRUS WEST NILE, DUE NUOVI CASI NEL LAZIO Vai su X

West Nile, casi in aumento: 8 ricoverati in Campania, 2 nuovi contagi nel Lazio. Come difendersi Vai su Facebook

West Nile, l’incubo nel Lazio parte da Latina: tutti i contagi nella stessa provincia, sette casi e una vittim; Nel Lazio attualmente 20 casi di West Nile, tutti a Latina; West Nile, crescono i casi di in Italia: nuove infezioni in Campania e Lazio.

Nel Lazio attualmente 20 casi di West Nile, tutti a Latina - Nel Lazio, con dodici nuovi casi di West Nile riscontrati, sono 20 le persone che hanno contratto il virus, 21 contando la donna defunta, tutte a Latina e provincia. Da ansa.it

Virus West Nile, cresce l'allerta in Italia: già 8 nuovi casi in Campania, 2 nel Lazio - Aumentano i casi di West Nile nel nostro Paese, sono già 8 i casi in Campani, 3 nel Lazio: è allerta anche per le donazioni di sangue. notizie.it scrive