Vigor su il sipario | Una squadra motivata

La stagione della Vigor è ufficialmente iniziata. Intorno alle 16 la "nuova" Vigor si è ritrovata nel retro del "Bianchelli". Baci, abbracci, pacche sulle spalle prima di iniziare a sudare, a fare sul serio. L’allenamento ha avuto inizio intorno alle 17, prima però il presidente Federiconi ha voluto confrontarsi con la squadra. Tutti in cerchio, uniti verso un obiettivo comune, in una zona defilata del campo alla ricerca di un po’ di ombra. L’obiettivo è migliorare il non esaltante campionato dello scorso anno. I tifosi hanno apprezzato gli sforzi della società e sono accorsi in buon numero sugli spalti dello stadio "Bianchelli" (circa 150 persone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vigor, su il sipario: "Una squadra motivata"

