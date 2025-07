Cresce sempre di piĂą l’attesa, e l’emozione, per la festa del Santo Patrono che si celebrerĂ domani e che fermerĂ la cittĂ riportandola ai suoi fasti e tradizioni medievali dal mattino fino a notte fonda quando ci sarĂ una delle quattro porte cittadine che festeggerĂ la conquista del "cencio" della Giostra dell’Orso 2025. Nel frattempo oggi, giorno di vigilia, ci sarĂ spazio per ricorrenze religiose: dalle 17.30, in Cattedrale, prima i vespri e poi la Messa capitolare. Come succede giĂ da qualche anno, e sta riscuotendo un notevole successo, sempre dalla stessa ora si potrĂ godere dell’infiorata davanti all’ingresso della chiesa di piazza Duomo: un tappeto di fiori del diametro di quattro metri, quest’anno dedicato a San Jacopo e al tema del pellegrinaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vigilia di San Jacopo. La messa e l'infiorata. Poi torna la tradizione. Una carrellata di eventi