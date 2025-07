VIDEO | Dispersa in mare lungo una ragazzina di 12 anni recuperata dopo circa un' ora FOTO

Apprensione nel tardo pomeriggio del 24 luglio lungo la riviera nord di Pescara, per una ragazzina di 12 anni che sarebbe dispersa in mare. In base alle prime informazioni, nelle acque all'altezza dello stabilimento Plinius tre minorenni sarebbero andati a fare il bagno, ma solo due sarebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barca si ribalta in mare ad Anzio, i sommozzatori cercano una persona dispersa in acqua - Momenti concitati per la ricerca di una persona finita in mare ad Anzio. Un peschereccio si è ribaltato ed è caduta in acqua.

VIDEO | Dispersa in mare lungo la riviera nord una ragazzina di 12 anni, ricerche in corso [FOTO] - Apprensione nel tardo pomeriggio del 24 luglio lungo la riviera nord di Pescara, per una ragazzina di 12 anni che sarebbe dispersa in mare.

Allarme a Olbia, dispersi in mare due ragazzi: ricerche ancora in corso - Allarme a Olbia, dispersi in mare due fratelli: ricerche ancora in corso Controlli anche a terra, i due giovani di 20 e 24 anni sarebbero dovuti rientrare nel pomeriggio (foto Guardia Costiera) ... Lo riporta unionesarda.it

Scomparsi in mare a Olbia due ragazzi usciti per una battuta ... - RaiNews - I fratelli Lorenzo e Giuseppe Deiana, 24 e 20 anni, sono usciti in barca dal porto della città gallurese per una battuta di pesca ieri mattina. Da rainews.it