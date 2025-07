Victoria Beckham prova a fare pace col figlio Brooklyn Elton John si mette in mezzo

Victoria Beckham non vuole perdere suo figlio Brooklyn. Dopo le ultime vicende che hanno creato una frattura ancora piĂą profonda in famiglia, l’ex cantante e stilista ha deciso di porgere un ramoscello d’ulivo al suo primogenito. E nella questione si è intromesso anche Elton John, amico da tempo di Posh Spice e del marito David. Victoria Beckham, Elton John e la pace con Brooklyn. I rapporti tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori e fratelli sono ormai tesi da mesi, tanto che l’ex modello non ha neppure partecipato alla festa per il cinquantesimo compleanno di David. Tra ripicche e tensioni, Victoria Beckham ha però voluto compiere il primo passo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Victoria Beckham prova a fare pace col figlio Brooklyn, Elton John si mette in mezzo

