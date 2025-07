Viareggio (Lucca), 24 luglio 2025 – Una città sostenibile, verde e praticabile. Dotata di sistemi e servizi accessibili. Un luogo sicuro, che sa offrire rifugio. Una città del cambiamento, che unisca in sé, in equilibrio, tutte le sue potenzialità . È la Viareggio pensata e osservata dal piano strutturale dell’ architetto Stefano Boeri commissionato dal Comune, presentata ieri alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’assessore all’urbanistica Federico Pierucci. Uno studio, quello dell’architetto milanese, sviluppato dopo il percorso partecipativo che ha visto la comunità stessa esprimere bisogni e necessità , che sarà discusso il 30 luglio in consiglio comunale, che, osservando innanzitutto le problematiche della città , come, tra quelle esposte, il consumo del suolo di Viareggio, terza per percentuale in Toscana, i quasi 39 mila movimenti giornalieri per le strade, la dislocazione dei servizi di prossimità , o una mobilità ciclabile frammentata e una copertura di verde che conta un 50 % della superficie comunale, ha individuato, però, le principali e fondamentali caratteristiche e risorse della città , “un magnete con 4 “grandi paesaggi sociali“ che merita un approccio nuovo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, il piano strutturale firmato Boeri. “Un progetto che disegna il domani”