Viaggio nel degrado delle Mulina L’ex ippodromo ancora occupato si lavora per alzare le recinzioni

Firenze, 24 luglio 2025 – Caschetti gialli si muovono tra la sporcizia, facendo attenzione a cosa si erge instabile sulle loro teste. Un colpo di tosse in lontananza cattura la loro attenzione. Neppure 24 ore dopo lo sgombero di martedì, l’ennesimo, eccoli di nuovo lì i residenti dell’ ex ippodromo Le Mulina. Fanno capolino tra i casottini di legno, qualcuno ancora sbadiglia, incuriositi dal passaggio degli operai che salutano cordialmente come si fa tra vicini di casa. Mentre intorno i mezzi si muovono, la loro quotidianità prosegue indisturbata come se nulla fosse, nelle loro ’case’ ricavate tra quelle che un tempo erano le stalle, a bordo di una pista di cui sono rimasti solo i lampioni a delimitarne, con un po’ di immaginazione, il perimetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio nel degrado delle Mulina. L’ex ippodromo ancora occupato, si lavora per alzare le recinzioni

