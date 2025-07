Viaggiare troppo spesso in aereo | quali sono i rischi per la salute?

Volare è comodo, veloce e spesso indispensabile, soprattutto per chi lavora o ama viaggiare. Tuttavia, prendere l’aereo con frequenza può avere effetti collaterali sulla salute che è bene conoscere, così da prevenirli e gestirli al meglio. Pressurizzazione e disidratazione. A ogni volo, il corpo è sottoposto a cambiamenti di pressione atmosferica. L’ambiente all’interno della cabina è pressurizzato, ma comunque simile a quello che si respira a circa 2.000 metri di altitudine. Questo può provocare disidratazione, secchezza delle mucose, mal di testa e sensazione di stanchezza. Bere molta acqua e limitare il consumo di alcol e caffeina durante il volo è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viaggiare troppo spesso in aereo: quali sono i rischi per la salute?

