Viaggi d' estate tra eleganza natura e meraviglia

Dove andare in vacanza? La risposta sta in un viaggio che profuma di mare, cultura e bollicine. Da Taormina, con i suoi scorci mozzafiato affacciati sull'Etna e sul Mediterraneo, alla Corsica selvaggia e autentica, dove la natura domina e il tempo sembra rallentare. Poi c'è Roma, eterna e vibrante, perfetta per chi cerca arte, storia e una dolce vita senza tempo. Reims, nel cuore della Champagne, seduce con le sue cattedrali gotiche e le cantine prestigiose, per brindare tra le vigne. E ancora: le spiagge cristalline della Sardegna, regno di sabbia bianca e acque turchesi, o l'eleganza senza tempo di Portofino, dove il lusso si mescola alla bellezza ligure.

Qual è la meta migliore per viaggi all’aria aperta, per chi ama la natura e l’avventura - Ecco la classifica ottenuta valutando le opportunità di avventura, la ricchezza del paesaggio, la tutela della natura e il comfort.

Con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, “I Viaggi del Gusto e del Sapere” tra natura e cucina d’autore - Terza tappa de ‘I Viaggi del Gusto e del Sapere’ con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP presso la trattoria-pizzeria “Ieri, Oggi, Domani”.

Luce dorata, profumo d’estate, dolcezza che accarezza. La nostra tavoletta cioccolato bianco e arancia di Sicilia è un viaggio sensoriale tra eleganza e intensità. Olio essenziale naturale d’arancio e scorze candite incontrano un cioccolato bianco pregiato, p Vai su Facebook

L'estate con Elle nei luoghi più belli d’Italia: Vocabolo Moscatelli; Dove andare in vacanza ad agosto? Ecco 31 destinazioni in Italia e all’estero; Estate 2025, i viaggi da fare secondo noi.

Viaggi di lusso in Grecia: le destinazioni più esclusive per un’estate da sogno - Ecco quali sono le destinazioni più esclusive per organizzare viaggi di lusso in Grecia questa estate, hotel e resort da sogno! Come scrive luxgallery.it

Istria: un'estate tra Bandiere Blu, natura e glamping - Acque limpide, baie nascoste e calette scolpite dal vento: se la vacanza perfetta inizia con un mare spettacolare, in Istria ogni estate è una certezza. Scrive msn.com