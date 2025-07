Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalato un incendio al km 532 tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio al momento non ci sono ripercussioni alla via Si raccomanda Comunque la dovuta prudenza ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove è il traffico intenso in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla via del mare fino alla Tuscolana in carreggiata opposta rallentamenti tra Bufalotta e Caterina traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro in chiusura i cantieri attivi sulla diramazione Roma Sud dalle 22 di stasera e fino alle 5 del mattino domani 25 luglio sarà chiuso per lavori lo svincolo di Torrenova in entrata per il traffico diretto verso la A1 e in uscita per chi è diretto Roma attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2025 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio risolto l'incidente sulla A1 Roma Napoli tra Frosinone Ceprano direzione Napoli la circolazione si presenta questa mattina prima di impedimenti spostamenti minima al momento sulla rete viaria regionale passiamo di eventi nella capitale dalle 9 di questa mattina fino alle 13 un corteo con partenza da Piazza Vittorio percorre le strade del centro fino a via dei Fori Imperiali peraltro isola pedonale nella giornata festiva un altro corteo dalle 930 alle 13 Si snoda tra Largo Preneste è il parco Sangalli divieto di sosta in via Baracca è possibile temporanea chiusura al traffico con deviazioni a limitazioni per le linee che servono alla zona e infine il concertone del Primo Maggio a San Giovanni dopo i lavori di restyling sono attese migliaia di persone divieti di fermata su piazza di Porta San Giovanni che si stendono poi sulle strade limitrofe Per lo svolgimento del concerto chiusa al traffico l'area compresa tra via Felice piazza di Porta San Giovanni via Emanuele Filiberto ricordiamo che la rete del trasporto pubblico o capitolino segue l'orario festivo ad eccezione delle metropolitane ultime corse a 1:30 dai capolinea contestualmente sono inviati su percorsi alternativi Dai arriviamo mai che altre info Milita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2025 ore 09:10 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto ed alla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio apertura sulla A1 Firenze Roma km di coda per incidente tra Ponzano Romano e il bivio della A1 diramazione Roma Nord in direzione Roma gli eventi nella capitale diverse le manifestazioni una giornata di oggi a Roma dagli eventi istituzionali ai cortei al concerto Primo Maggio per restare sempre aggiornati potete consultare il nostro sito la nostra app di Astral infomobilità Per quanto riguarda il trasporto marittimo La Streamer da oggi fino al 20 maggio Modifica l'orario di alcune partenze Formia Ponza e Formia Ventotene gli orari delle corse Sono consultabili sui nostri portali infine ricordiamo che la rete del trasporto pubblico capitolino segui l'orario festivo ad eccezione delle metropolitane ultime corse a lunedì 30 da capolinea Ponte salmente Sono deviati su percorsi alternativi da Gaia Marino Marchi e altri infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo mentovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare sono due gli incidenti che si sono verificati lungo la carreggiata interna il primo causa code tra Tiburtina e Prenestina l'altro General Ardeatine Pontina le altre notizie i cantieri sulla Firenze Roma per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia stasera dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina è chiusa la stazione di Guidonia Montecelio in entrata verso Firenze in alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 da stazione di Tivoli direzione Roma per immettersi in A1 in direzione Firenze sempre in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli per lavori di pavimentazione chiusa l'uscita di Cassino per il traffico che proviene da Napoli dalle 21 di questa sera e fino alle 20 domani mattina in alternativa si possono utilizzare le stazioni di Pontecorvo in entrata verso Roma e di San Vittore in uscita per chi proviene da Napoli Daniela Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

In attesa dell’incontro di questa sera, giornata impegnativa. Roma - Inaugurazione Ponte e Viabilità Tor Vergata Roma - Sopralluogo Campo Volontari Portezione Civile in allestimento 4.000 posti letto per il Giubileo dei giovani. Roma - Giunta Regionale Vai su X

