Viabilità nel caos sicurezza a rischio

FOLLONICA A Follonica la viabilità è un caos a causa di lavori e modifiche al traffico, aggravata dalla massiccia presenza dei turisti tipica di queste settimane estive, e gli autisti degli autobus di Autolinee Toscane sono in grave difficoltĂ nello svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Il Comune di Follonica non ha preso provvedimenti, e quindi Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti hanno deciso di rendere pubblico il loro malcontento. "Nell’area urbana di Follonica esistono snodi del traffico particolarmente pericolosi che abbiamo segnalato piĂą volte nel corso degli anni, ma che quest’estate mettono a rischio la sicurezza di autisti e passeggeri sia in conseguenza di alcuni lavori pubblici che per l’intensificazione del traffico dovuto alla presenza dei turisti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "ViabilitĂ nel caos, sicurezza a rischio"

In questa notizia si parla di: viabilitĂ - caos - sicurezza - rischio

"Forlì è nel caos tra erba alta, sporcizia e viabilità in tilt", il Pd attacca: "Il sindaco ritiri le deleghe a Petetta" - "Proteste quotidiane sullo stato di grave trascuratezza e degrado della città ". A snocciolare il lungo elenco, a partire dal "problema enorme della viabilità , anche a causa di errori e ritardi nei lavori pubblici", è il gruppo consiliare del Partito Democratico.

Air Show sul lungomare: ordine pubblico ok, ma la questura analizza il caos viabilità - La questura di Catania, sulla base delle direttive adottate in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha coordinato l’articolato dispositivo di ordine pubblico che è stato messo in campo in occasione dell’air show delle Frecce Tricolori, svoltosi ieri pomeriggio presso.

Problema viabilitĂ : "Basta con questo caos quotidiano" - La viabilitĂ di Frosinone torna al centro delle polemiche. Ogni giorni i frusinati devono combattere con il traffico, specialmente nella parte bassa del capoluogo.

AVVISO ALLA CITTADINANZA Il Comune di Tramonti informa che, in attuazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato della frazione Corsano, con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e Via Pendolo nella frazione Gete, Vai su Facebook

Viabilità nel caos, sicurezza a rischio; Caos viabilità , a rischio gli autisti degli autobus: stress continuo e manovre pericolose; I sindacati: «Viabilità nel caos a Follonica. Scelte sbagliate, a rischio autisti e passeggeri».