Via libera della Camera al conto corrente per tutti

Le banche avranno l’obbligo di stipulare i conti correnti e avranno anche il divieto di recederli in presenza di saldi attivi, salvo casi gravi come riciclaggio e terrorismo. La proposta Romano-Bagnai che riconosce per tutti il diritto al conto passa l’esame dell’Aula della Camera e si appresta ora ad approdare in Senato, sempre piĂą vicina a diventare legge. Il via libera è arrivato all’unanimitĂ con 254 sì. Via libera unanime. Il vicepremier Matteo Salvini parla di “storica vittoria della Lega”. FdI fa notare come sia stato colmato un vuoto normativo ed anche il Pd, che ha votato a favore, parla di “un tassello” da aggiungere al diritto di cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Via libera della Camera al conto corrente per tutti

In questa notizia si parla di: libera - camera - conto - tutti

Via libera della Camera al dl sulle polizze catastrofali - Via libera dell'Aula della Camera al decreto che proroga, al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, l'obbligo di stipulare una assicurazione contro i rischi catastrofali prevista nella manovra 2024.

Via libera della Camera alla fiducia al decreto Albania - Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Albania. I sì sono stati 192, i no 111 e 4 gli astenuti.

Migranti, via libera della Camera al Dl Albania - (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato il Dl di contrasto all'immigrazione irregolare che, tra le altre cose, introduce le nuove disposizioni valide per le strutture in Albania, con 126 sì, 80 no e 1 astenuto.

Conto corrente per tutti, c'è il via libera dalla Camera: cosa prevede, quali sono i costi e cosa devono fare le banche >> https://buff.ly/BP6N2K1 Vai su Facebook

Via libera della Camera alla proposta di legge che prevede l’obbligo per le banche di stipula di un contratto di conto corrente “con chiunque lo richieda” è una vittoria della @LegaSalvini. Una nostra battaglia storica a difesa di tutti i cittadini! #Avanti @matte Vai su X

Conto corrente per tutti, la Camera approva la proposta di legge che vincola le banche; Via libera alla Camera a Ddl conti correnti: novitĂ per risparmiatori e banche; Via libera della Camera alla proposta di legge che obbliga le banche a fornire il conto corrente.

Conto corrente per tutti, ok definitivo alla Camera: costi, regole e benefici - Un passo decisivo verso l’inclusione finanziaria: le reazioni politiche al via libera della Camera sulla legge che garantisce l’accesso per tutti al conto corrente. Secondo notizie.it

Contu currente per tutti, appruvazione finale da a Camera: costi, regule è benefici - Un passo decisivo verso l’inclusione finanziaria: le reazioni politiche al via libera della Camera sulla legge che garantisce l’accesso per tutti al conto corrente. Come scrive notizie.it