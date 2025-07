Via libera all’unanimità al reato di femminicidio

Un applauso ha accolto nell’Aula del Senato l’approvazione all’unanimitĂ , con 161 voti favorevoli, del disegno di legge sul femminicidio. Il ddl passerĂ ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Introdotto il reato di femminicidio, punibile con l’ergastolo. Il testo, di iniziativa governativa e frutto di una mediazione fra i gruppi in commissione, introduce l’articolo 577 bis del codice penale che disciplina il reato di femminicidio e punisce con l’ergastolo chiunque provochi la morte di una donna, “commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertĂ ovvero della personalitĂ della donna”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Via libera all’unanimitĂ al reato di femminicidio

Giorgia Meloni: Possibili modifiche al reato di femminicidio in Parlamento - Al testo che introduce il reato di femminicidio "il Parlamento potrĂ apportare le modifiche che riterrĂ opportune per renderlo piĂą efficace, credo che quella sia la sede per presentare la sua proposta e ampliare lo spettro del reato".

Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato - Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni.

Femminicidio, appello di 80 docenti universitarie giuriste contro l'introduzione del reato: "Modo superficiale di affrontare la questione" - DOCUMENTO - Tra le motivazioni della contrarietà delle docenti, c'è il fatto che nel DL la pena prevista per il femminicidio sia sempre l'ergastolo: "una pena fissa che è contraria al diritto penale e al principio di rieducazione" Quasi 80 docenti universitarie di diritto penale hanno firmato un appello

