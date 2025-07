Via le ultime barriere architettoniche dagli alloggi Erp a Sesto

Via le barriere architettoniche ancora esistenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con questo obiettivo il Comune di Sesto ha partecipato al bando pubblico promosso dalla Regione Toscana per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di investimento attuativi dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche nelle 'case popolari' presenti sul territorio. La scadenza per l'invio delle richieste era fissata per lo scorso 18 luglio e il progetto presentato entro il termine dato, " Ariosto accessibile ", prevede la sostituzione dell'ascensore esistente con uno nuovo avente tutte le caratteristiche e dimensioni tali da poter essere utilizzato anche da chi si muove con una sedia a rotelle o con deambulatori e altri ausili, nei popolosi condomini Erp di viale Ariosto 631 e 641.

