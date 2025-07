Via i soldi dal registratore di cassa e la merce dagli scaffali | colpi nei supermercati presi

I carabinieri della stazione di Fabro, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Ficulle e Allerona, hanno denunciato a piede libero quattro cittadini stranieri, ritenuti responsabili di furto aggravato continuato in concorso. Secondo la ricostruzione dei militari, i quattro nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: soldi - registratore - cassa - merce

Via i soldi dal registratore di cassa e la merce dagli scaffali: colpi nei supermercati, presi; Ladro solitario in azione sotto la pioggia: nel mirino negozio di articoli sportivi; Canova, spaccata notturna all’edicola: spariscono sigarette e denaro.

Colpo notturno dei ladri, ignorata la merce. E la gang scappa coi soldi ... - E la gang scappa coi soldi della cassa Colpo notturno alla Rosetti srl, negozio di prodotti per animali e per il giardinaggio, in viale dell ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Furto con spaccata a Palermo, rubata merce e registratore cassa - I ladri la scorsa notte, pare con un grosso masso, hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio di abbigliamento e scarpe Notorious Lab e hanno portati via merce e il registratore di cassa. Secondo ansa.it