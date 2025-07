Venezia rimossa opera di Banksy | The Migrant Child sarà restaurata

E' stata rimossa a Venezia l'opera dell'artista Banksy intitolata 'The Migrant Child': un graffito disegnato su un muro di Palazzo San Pantalon nella cittĂ veneta. L'opera d'arte raffigurante un bambino naufrago con i piedi immersi nelle acque della laguna di Venezia con in mano un fumogeno rosa e con indosso un giubbotto di salvataggio è apparsa lungo il Rio di San Pantalon a Venezia nel maggio 2019 ed è stata riconosciuta da Banksy. L’opera sarĂ ora restaurata in vista di una futura esposizione al pubblico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, rimossa opera di Banksy: "The Migrant Child" sarĂ restaurata

In questa notizia si parla di: venezia - opera - banksy - rimossa

Graduatorie ATA 24 mesi, precisazioni USR Friuli Venezia Giulia sui contratti di prestazione d’opera finanziati dalla Regione - L'USR Friuli Venezia Giulia, con nota del 7 maggio, fornisce indicazioni per la compilazione delle domande ATA 24 mesi e in particolare sui servizi a tempo determinato prestati in qualità di personale A.

Casanova Opera Pop a Venezia, aggiunti due nuovi settori e gli schermi in platea. Ultimissimi biglietti in vendita - VENEZIA – Ultimi preparativi per la messa in scena di Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, atteso sabato 5 luglio per un appuntamento eccezionale e unico per la stagione, in Piazza San Marco a Venezia, ovvero il luogo simbolo del racconto stesso.

Venezia, rimossa opera di Banksy: The Migrant Child sarà restaurata; Banksy, Migrant Child rimossa dalla parete per il restauro: sarà custodita in un caveau. «Un terzo dell'opera; Murale di Banksy a Venezia, il «migrant child» trasloca mercoledì: l'opera sarà rimossa e restaurata.

Banksy, l'opera Migrant Child rimossa dalla parete per il restauro: «Ha subito il deperimento di una porzione pari al 30%» - Dopo sei anni di incuria, l'opera può, finalmente, tornare al suo splendore. Da msn.com

Il murale di Banksy “Migrant Child” rimosso per restauro dal Palazzo San Pantalon di Venezia - "The Migrant Child" è l'opera di Banksy comparsa su una parete di Palazzo San Pantalon, lungo i canali di Venezia, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019. tg.la7.it scrive