Vendite Tesla ancora a picco in Europa E l’azienda avvisa | Con le nuove regole Usa meno utili in futuro

Per Tesla la notte è ancora lunga. Le cattive notizie si rincorrono e si sommano. Anche a giugno le immatricolazioni europee hanno segnato un pesante calo, – 22,9% su giugno 2024, portando la flessione semestrale al 33%. Un dato che stride ancora di più se raffrontato al 22% del mercato dell’elettrico nel suo complesso. Per la casa automobilistica di Elon Musk si tratta del sesto mese consecutivo con il segno meno. La quota di mercato si è assottigliata dal 3,4 al 2,8%. Tesla non fa utili vendendo macchine, non principalmente almeno. La gallina dalle uova d’oro sono i crediti per emissioni di Co2 che possono essere rivenduti ad altre aziende più inquinanti (un sistema che per ora non ha prodotto nessuna riduzione delle emissioni ma che continua ad essere applicato a livello globale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vendite Tesla ancora a picco in Europa. E l’azienda avvisa: “Con le nuove regole Usa meno utili in futuro”

