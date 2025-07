Vendemmia Solidale 2025

Vivere la magia della vendemmia in un momento dell’anno in cui le colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore non profumano solo di uva matura, ma anche di generosità . Domenica 7 settembre 2025, dalle 9.00 alle 16.00, i filari della tenuta Le Manzane a San Pietro di Feletto (Treviso). 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: vendemmia - solidale - feletto - pietro

Vendemmia Solidale a Le Manzane, oltre 17 mila euro a "C’è Da Fare" - La forza della solidarietà nelle centinaia di mani che hanno trasformato una giornata di raccolta dell’uva in una grande festa del cuore: dai filari di San Pietro di Feletto, dove, ogni anno, a settembre, la cantina Le Manzane organizza la tradizionale Vendemmia Solidale alla 24 Ore Castelli, la.

Raccolti oltre 17mila euro per supportare i giovani grazie alla vendemmia solidale: Così una giornata fra le vigne è diventata una grande festa del cuore; Vendemmia Solidale: Paolo Kessisoglu vignaiolo per un giorno alla cantina Le Manzane; Le Manzane. Vendemmia Solidale, al via le prenotazioni: Paolo Kessisoglu raccoglie l’uva per combattere il disagio giovanile.

Vendemmia Solidale, al via le prenotazioni: Paolo Kessisoglu raccoglie ... - Si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco ... repubblica.it scrive

La vendemmia solidale nelle terre del Prosecco. Già scattate le iscrizioni - Le prenotazioni sono aperte per la 13ª Vendemmia Solidale a San Pietro di Feletto, a sostegno dell'associazione C'è Da Fare ETS per adolescenti in difficoltà. Lo riporta quotidiano.net