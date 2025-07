Valditara firma il decreto di 130 milioni per potenziare i laboratori degli ITS Academy

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che assegna 130 milioni di euro di risorse residue del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), per il potenziamento e la realizzazione di nuovi laboratori didattici altamente innovativi. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Investimento 1.5 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e punta a rafforzare il sistema di formazione terziaria professionalizzante, in linea con i bisogni delle imprese e con le sfide della transizione digitale e green. L'obiettivo è colmare il divario tra le competenze richieste dal mondo produttivo e quelle realmente presenti sul mercato del lavoro, aumentando il numero degli studenti iscritti agli ITS Academy fino a raggiungere il target europeo di 22. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara firma il decreto di 130 milioni per potenziare i laboratori degli ITS Academy

