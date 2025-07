vacanze le migliori mete per chi viaggia da solo

Viaggiare da soli è un’esperienza sempre più apprezzata: significa libertà , crescita personale e la possibilità di seguire i propri ritmi. Che si tratti di una fuga per staccare dalla routine o di un viaggio per scoprire se stessi, il turismo in solitaria è in costante aumento. Ma quali sono le mete ideali per chi sceglie di partire senza compagnia? 1. Lisbona, Portogallo Lisbona è una delle città più accoglienti d’Europa. Il clima mite, i quartieri colorati e l’ottimo cibo la rendono perfetta per chi viaggia da solo. I trasporti sono semplici da usare e l’atmosfera rilassata permette di sentirsi subito a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

