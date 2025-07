Va a letto non si sveglia più | morto il titolare dell' agriturismo Castellaro

Ristoratore e prezioso collaboratore del Comune di Roccafranca e da anni custode degli spazi verdi della frazione di Ludriano, dove abitava con la moglie Nicoletta e i figli Luca, Marco e Sofia. Era conosciuto da tutti Franco Poli: il suo cuore buono e generoso si è fermato per sempre nella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Va a letto, non si sveglia più: morto titolare dell'agriturismo Castellaro - Un’ora più tardi la moglie Nicoletta lo avrebbe trovato esanime nel letto, facendo scattare immediatamente la chiamata al numero unico per le emergenze. Come scrive bresciatoday.it