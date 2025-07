Utilizzava un profilo fake per insultare e minacciare di morte l'ex compagna | denunciato per stalking

Un uomo ha creato profili falsi per minacciare di morte e insultare l'ex compagna. La donna, originaria di Bergamo, ha infatti denunciato quanto stava vivendo alle forze dell'ordine. L'uomo è stato così denunciato per stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denunciato - insultare - minacciare - morte

Cari amici, mi trovo costretto a condividere con voi una situazione spiacevole che da tempo sto vivendo, nella speranza di fare un po’ di chiarezza. C’è una persona che continua a minacciarmi di morte, ad insultarmi pubblicamente e ad augurarmi le peggiori Vai su Facebook

Bergamo, minacce di morte e insulti. Dietro il falso profilo c'era l'ex: denunciato per stalking; Utilizzava un profilo fake per insultare e minacciare di morte l'ex compagna: denunciato per stalking; Lite al bar: insulti e minacce di morte. Denunciato il compagno violento.

Utilizzava un profilo fake per insultare e minacciare di morte l’ex compagna: denunciato per stalking - La donna, originaria di Bergamo, ha infatti denunciato quanto stava vivendo alle forze dell’ordine. Da fanpage.it

Bergamo, minacce di morte e insulti. Dietro il falso profilo c'era l'ex: denunciato per stalking - L'indagine della Polizia postale dopo la denuncia di una donna, che da tempo riceveva gravi intimidazioni sui social e su biglietti lasciati sulla sua auto e vicino al posto di lavoro ... Si legge su bergamo.corriere.it