Usa il cane come un’arma e ruba l’auto a una ragazza arrestato

Firenze, 24 luglio 2025 – Aveva appena parcheggiato la sua Fiat Panda in via degli Alli-Maccarani, nella zona tra Brozzi e Quaracchi: poco prima, passandogli vicino, probabilmente aveva notato quell’uomo a spasso con un grosso cane, ma non le sarĂ sembrato nulla di strano o preoccupante. E invece proprio lui, un 41enne italiano, ha atteso che la giovane automobilista 24enne parcheggiasse, ha affrettato il passo e appena lo sportello si è aperto le ha aizzato contro il cane di grossa taglia, come un’arma. La ragazza, terrorizzata, minacciata e strattonata, è uscita dalla vettura. Lui non ha esitato un attimo a mettersi alla guida e scappare con il mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Usa il cane come un’arma e ruba l’auto a una ragazza, arrestato

