Usa e Israele via dai negoziati | Hamas egoista Macron | Riconosceremo lo Stato palestinese

I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi sono di nuovo in stallo dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato della Casa Bianca per il Medioriente Steve Witkoff hanno deciso di richiamare le rispettive delegazioni dal Qatar. "Alla luce della risposta di Hamas alla proposta, è stato deciso di richiamare la squadra negoziale da Doha per ulteriori consultazioni in Israele", ha fatto sapere l'ufficio di Netanyahu. Anche il team statunitense ha d di lasciare il Qatar in quanto Hamas "mostra chiaramente una mancanza di volontĂ nel raggiungere un cessate il fuoco a Gaza", ha comunicato Witkoff. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Usa e Israele via dai negoziati: "Hamas egoista". Macron: "Riconosceremo lo Stato palestinese"

