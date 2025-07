Usa arrestati e rinchiusi anche iraniani cristiani perseguitati

Tra gli immigrati arrestati nei giorni scorsi negli Stati Uniti anche cristiani del Medio Oriente in fuga dall’Iran. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa, arrestati e rinchiusi anche iraniani cristiani perseguitati

In questa notizia si parla di: arrestati - cristiani - rinchiusi - iraniani

Usa, arrestati e rinchiusi anche iraniani cristiani perseguitati; La religione in Iran, gli ebrei sono 9.800, i cristiani 120mila; Nani: I rischi per i cristiani in Iran dopo gli attacchi contro Israele.