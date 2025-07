Uomo va in giro nudo a Sapri | bloccato e ricoverato

E' stato fermato in strada mentre circolava completamente nudo, in stato confusionale, un 53enne di Sapri. A seguito delle numerose segnalazioni dei presenti alle forze dell’ordine, l'uomo è stato bloccato nei pressi di via Cassandra dai carabinieri e affidato alle cure dei sanitari del 118 che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Degrado in centro storico, uomo nudo in mezzo alla gente. “Troppe risse e bivacchi” - Arezzo, 4 luglio 2025 – Completamente nudo, steso sull’asfalto, in piazza Guido Monaco. È questa la scena surreale che si sono trovati davanti gli aretini mercoledì, intorno alle 20.

Uomo nudo attraversa il centro di Fano tra lo stupore dei passanti - Fano (Pesaro e Urbino) sabato 10 maggio 2025 -Â Ha camminato nudo nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di decine di passanti.

Stupore in centro a Fano, c?è un uomo nudo tra i negozi. Era in stato confusionale GUARDA IL VIDEO - FANO Camminava come se fosse un turista in visita alla città in una calda giornata di maggio e ogni tanto si fermava davanti alle vetrine dei negozi, guardava gli articoli in esposizione, si.

Gira nudo per le strade di Sapri, 50enne del posto raggiunto e bloccato dai Carabinieri. L’increscioso episodio è avvenuto nella mattinata odierna, intorno alle ore 10, nella centrale via Cassandra. I fatti Protagonista è stato un uomo del posto che, i... Vai su X

