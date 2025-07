Uomo accoltellato per strada con una mannaia a Milano | denunciato un 34enne

Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano un 31enne è stato accerchiato da un gruppo di persone che lo hanno poi colpito con diverse coltellate utilizzando anche una mannaia. La Polizia ha fermato un 34enne, ritenuto uno dei presunti aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mannaia - milano - 34enne - uomo

Uomo armato di accetta fermato in Centrale a Milano: due poliziotti feriti; Si aggira con un’accetta tra i passanti e morde all’orecchio un agente: allarme in Stazione Centrale a Milano.

Milano Moda Uomo al via senza Giorgio Armani convalescente - Milano Moda Uomo al via senza Giorgio Armani convalescente Lo stilista a casa dopo un ricovero, per la prima volta in 50 anni non saluterà gli ospiti ... Scrive ansa.it