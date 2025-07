Unitas Sciacca, preso il centrocampista uruguaiano Bruno Teliz.

Nuovo colpo di mercato per l'ambizioso Sciacca ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. La dirigenza si è assicurata le prestazioni del centrocampista uruguaiano Bruno Teliz, classe '91, per la prima volta in Sicilia. Una lunga carriera sudamericana prima del suo arrivo in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it