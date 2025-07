UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia

UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite. L’UNICEF invita tutte le parti a dar prova della massima moderazione e a proteggere i bambini e i servizi essenziali  da cui dipendono, in linea con gli obblighi previsti dal diritto internazionale, compresa la Convezione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it