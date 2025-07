Una targa commemorativa per Cristina Golinucci | video

Cerimonia nel parcheggio del convento dei frati cappuccini a Cesena, dove la ragazza scomparve il 1° settembre del 1992. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una targa commemorativa per Cristina Golinucci: video

In questa notizia si parla di: targa - commemorativa - cristina - golinucci

Vandali contro Falcone e Borsellino: a Bollate distrutta la targa commemorativa - Bollate (Milano) – “È un gesto vigliacco e meschino che colpisce non solo la memoria di due servitori dello Stato, ma tutta la comunità che crede nella legalità, nella giustizia e nella memoria attiva”.

Festival dell'Economia di Trento, targa commemorativa per Mattarella - Il presidente della Repubblica, a cui è stata donata una targa per celebrare i vent’anni della rassegna trentina, ha ricevuto al Quirinale la delegazione del Festival: « Un punto di riferimento per il Paese».

Tragedia Heysel, nuova targa commemorativa installata a Grugliasco: il racconto della celebrazione in memoria delle 39 vittime – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Tragedia Heysel, nuova targa commemorativa installata a Grugliasco: il VIDEO e i dettagli sulla celebrazione serale.

Una targa per ricordare Cristina Golinucci; Una targa per Cristina Golinucci, cerimonia davanti al convento: “Questa è la tomba di mia figlia”; Una targa per Cristina Golinucci, cerimonia davanti al convento: “Questa è la tomba di mia figlia”.

Una targa per ricordare Cristina Golinucci - Una targa per ricordare Cristina Golinucci Gatteo Mare piange Egisto Dall’Ara Polizia locale di Cesenatico, nuova centrale operativa e rinforzi Si presenta in caserma per sporgere una denuncia e ... Riporta corrierecesenate.it

Una targa per Cristina Golinucci, cerimonia davanti al convento: “Questa è la tomba di mia figlia” - Verrà svelata nel parcheggio dove la ragazza scomparve nel nulla il 1° settembre del 1992. Si legge su msn.com